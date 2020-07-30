أمير مكة: تجهيز المشاعر بمحاجر صحية و60 ألف عنصر للتأمين والخدمات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفصيل أن المشاعر المقدسة جهزت بمحاجر صحية في حال إصابة أحد الحجاج بفيروس كورونا المستجد، لافتا إلى أن الطاقة السريرية لمستشفيات مكة المكرمة والمشاعر المقدسة 3000 سرير ويقدم الخدمة الطبية فيها 15 ألف ممارس صحي، وسيجري تشغيلها وفق الحاجة. وأوضح الفيصل خلال لقاء على قناة mbc أن عدد القوى العاملة في حج هذا العام 60 ألف مشارك من مختلف القطاعات الأمنية والخدمية، مبينا أن حج هدا العام استثنائي، لذلك تقررت إقامته بأعداد محدودة، وأن نسب الحجاج الذين يؤدون مناسك حج هذا العام 70% يمثلون 160 جنسية من المقيمين، و30% سعوديون وهم الممارسون الصحيون ورجال الأمن المتعافون من كورونا. وقال إن الخطة العشرية الأولى لمنطقة مكة المكرمة أنجزت مشاريعها بنجاح لذلك بنينا الخطة الثانية على نفس النهج. أبرز ما قاله الفيصل عن المشاريع الجديدة: نريد أن تكون مكة المكرمة مدينة ذكية وأحدث مدن العالم بكامل خدماتها

1.850 مليون مصل استيعاب المسجد الحرام بعد التوسعة

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360 ألف حاج ينقلهم قطار المشاعر سنويا

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30 مليون مسافر سنويا ينقلهم مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة في مرحلته الأولى

80 مليون مسافر سنويا يستهدف نقلهم مستقبليا

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87% نسبة الإنجاز بتطوير المركز الواقع على طريق الحرمين (مكة-جدة)

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توسعة وإنشاء وتظليل طرق وممرات للمشاة

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