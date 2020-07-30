شكرا لقرائتكم خبر مشاط: حريصون على التباعد المكاني بكل مراحل الحج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكدت وزارة الحج والعمرة حرصها على تحقيق إجراءات التباعد المكاني في كل مرحلة من مراحل مناسك حج هذا العام، مبينة أن هناك تنظيما كاملا خطط له بعناية فائقة، حيث تطبق للسنة الثانية على التوالي خدمة «البطاقة الذكية»، لتقديم خدمات ذات جودة عالية لحجاج بيت الله الحرام.

وأوضح نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح مشاط أن الوزارة بدأت منذ وقت مبكر في تنفيذ الخطة الاستراتيجية التنفيذية للموسم بعد صدور قرار المملكة تنظيم الحج بأعداد محدودة جدا، وذلك لمنع تفشي جائحة كورونا بين الحشود الكبيرة التي يصعب فيها تحقيق التباعد المكاني بين أفرادها.

وقال «لقد حرصت الوزارة وجميع الجهات المشاركة في حج هذا العام على تقديم أفضل الخدمات وتطبيق أعلى معايير الصحة والسلامة، والإجراءات الوقائية والاحترازية والبروتوكولات الواجب اتباعها في موسم الحج إنفاذا لتوجيهات القيادة بتقديم أفضل الخدمات للحجاج».

وبين أن الوزارة عملت في كل مرحلة من مراحل الحج على تحقيق إجراءات التباعد المكاني، بداية من العزل الصحي المنزلي للحاج بعد التواصل معه، ثم تطبيق العزل الصحي المؤسسي من اليوم الرابع وحتى الثامن من ذي الحجة الحالي.