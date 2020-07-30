شكرا لقرائتكم خبر مشاط: حريصون على التباعد المكاني بكل مراحل الحج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأوضح نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح مشاط أن الوزارة بدأت منذ وقت مبكر في تنفيذ الخطة الاستراتيجية التنفيذية للموسم بعد صدور قرار المملكة تنظيم الحج بأعداد محدودة جدا، وذلك لمنع تفشي جائحة كورونا بين الحشود الكبيرة التي يصعب فيها تحقيق التباعد المكاني بين أفرادها.
وقال «لقد حرصت الوزارة وجميع الجهات المشاركة في حج هذا العام على تقديم أفضل الخدمات وتطبيق أعلى معايير الصحة والسلامة، والإجراءات الوقائية والاحترازية والبروتوكولات الواجب اتباعها في موسم الحج إنفاذا لتوجيهات القيادة بتقديم أفضل الخدمات للحجاج».
وبين أن الوزارة عملت في كل مرحلة من مراحل الحج على تحقيق إجراءات التباعد المكاني، بداية من العزل الصحي المنزلي للحاج بعد التواصل معه، ثم تطبيق العزل الصحي المؤسسي من اليوم الرابع وحتى الثامن من ذي الحجة الحالي.
كانت هذه تفاصيل خبر مشاط: حريصون على التباعد المكاني
بكل مراحل الحج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.