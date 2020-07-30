السعودية | وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيره الفرنسي أوضاع المنطقة

شكرا لقرائتكم وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيره الفرنسي أوضاع المنطقة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - التقى وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان الخميس في باريس وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان.

وغرد فيصل بن فرحان على حسابه بتويتر بأنه بحث مع لودريان العلاقات الثنائية وما تقوم به المملكة خلال رئاستها لمجموعة العشرين بالشراكة مع دول المجموعة، وأنهما ناقشا الأوضاع في المنطقة وسبل دعم الأمن والاستقرار.

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كما بحث الطرفان القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك لاسيما الوضع في ليبيا، وما توصلت إليه اتفاقية الرياض ووقف إطلاق النار في اليمن.

من جهته أعرب الوزير الفرنسي عن استعداد فرنسا لتقديم كل العون للمملكة العربية السعودية وثمّن جهودها الإنسانية لدعم الشعب اليمني الباحث عن الأمن والاستقرار.

حضر المباحثات مساعد وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية السفير سامي الصالح، والقائم بأعمال سفارة المملكة العربية السعودية لدى جمهورية فرنسا سعد النفيعي.