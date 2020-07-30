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تشهد الأجزاء الشمالية من منطقة جازان وبعض من المواقع الشرقية منذ الثامنة مساءً، أمطار غزيرة إلى متوسطة وصواعق رعدية كثيفة جرت على إثرها عدد من الشعاب.
وحذر مدني جازان من التقلبات الجوية مفيدًا باستمرار ورود تنبيهات الأرصاد المتقدمة والمستمرة حتى صباح يوم غد الجمعة على مختلف محافظات المنطقة ويجدد تحذيراته من مخاطر التقلبات الجوية المصاحبة للأمطار ويهيب باتباع إرشادات السلامة والابتعاد عن مجاري السيول.
30 يوليو 2020 - 9 ذو الحجة 1441 09:45 PM
"المدني": التحذيرات مستمرة حتى صباح غد على مختلف محافظات المنطقة
تشهد الأجزاء الشمالية من منطقة جازان وبعض من المواقع الشرقية منذ الثامنة مساءً، أمطار غزيرة إلى متوسطة وصواعق رعدية كثيفة جرت على إثرها عدد من الشعاب.
وحذر مدني جازان من التقلبات الجوية مفيدًا باستمرار ورود تنبيهات الأرصاد المتقدمة والمستمرة حتى صباح يوم غد الجمعة على مختلف محافظات المنطقة ويجدد تحذيراته من مخاطر التقلبات الجوية المصاحبة للأمطار ويهيب باتباع إرشادات السلامة والابتعاد عن مجاري السيول.
، ليلة العيد.. شاهد صواعق رعدية كثيفة وأمطار غزيرة شمال جازان ،
المصدر : الخليج 365
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