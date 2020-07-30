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مسلم الهواملة- الرياض: أسهم حرص السعودية على تطبيق العديد من الإجراءات الوقائية الصحية التي واكبت الحجاج بشكل مستمر في الأمن الصحي لضيوف الرحمن، وقضاء ركن الحج الأعظم بشكل آمن وصحي وخالٍ من الإصابات بفيروس كورونا.
وأعلنت وزارة الصحة اليوم الخميس أن الحالة الصحية لحجاج بيت الله الحرام في مشعر عرفات مطمئنة ولله الحمد، ولم يتم تسجيل أي أمراض بينهم، بما في ذلك فيروس كورونا.
وتوجه ضيوف الرحمن بعد غروب شمس اليوم إلى مشعر مزدلفة لإكمال مناسك حجهم وسط منظومة من الخدمات الصحية الاستثنائية التي هيأتها حكومة خادم الحرمين الشريفين لضمان أداء ضيوف الرحمن مناسك حجهم بأمن وأمان وصحة وسلام.
30 يوليو 2020 - 9 ذو الحجة 1441 09:42 PM
التنظيم وتطبيق الإجراءات الوقائية أسهما في الأمن الصحي لضيوف الرحمن
مسلم الهواملة- الرياض: أسهم حرص السعودية على تطبيق العديد من الإجراءات الوقائية الصحية التي واكبت الحجاج بشكل مستمر في الأمن الصحي لضيوف الرحمن، وقضاء ركن الحج الأعظم بشكل آمن وصحي وخالٍ من الإصابات بفيروس كورونا.
وأعلنت وزارة الصحة اليوم الخميس أن الحالة الصحية لحجاج بيت الله الحرام في مشعر عرفات مطمئنة ولله الحمد، ولم يتم تسجيل أي أمراض بينهم، بما في ذلك فيروس كورونا.
وتوجه ضيوف الرحمن بعد غروب شمس اليوم إلى مشعر مزدلفة لإكمال مناسك حجهم وسط منظومة من الخدمات الصحية الاستثنائية التي هيأتها حكومة خادم الحرمين الشريفين لضمان أداء ضيوف الرحمن مناسك حجهم بأمن وأمان وصحة وسلام.
، "الصحة": حالة الحجاج بمشعر عرفات مطمئنة دون أية إصابات ،
المصدر : الخليج 365
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