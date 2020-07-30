، بالصور .. اكتمال وصول الحجاج إلى مشعر مزدلفة بعد وقوفهم بعرفات ،

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وصلت أفواج الحجاج بحمد الله وتوفيقه إلى مشعر مزدلفة، بعد وقوفهم في مشعر عرفات، وسط منظومة من الخدمات المتكاملة من الجهات المختصة من الناحية الأمنية والصحية والخدمية.
وقد استقر الحجاج بمسجد المشعر الحرام في أجواء روحانية إيمانية، راجين القبول والمغفرة من المولى عز وجل، مقتدين بسنة النبي الكريم- محمد صلى الله عليه وسلم- ملبّين ومكبّرين ولسان حالهم يلهج بالدعاء على أن منّ الله عليهم بأداء مناسك الحج في هذا العام.
وأشاد حجاج بيت الله الحرام بالخدمات المقدمة لهم بمسجد المشعر الحرام بعد وصولهم إليه من قِبل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد من تهيئة المسجد بكل الخدمات التي من خلالها يمكن الحاج من أداء فريضة الحج بيسر وسهولة.
يُذكر أن وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد قدمت لكل فرد من ضيوف الرحمن منذ وصولهم إلى المشاعر المقدسة هدية خاصة، عبارة عن حقيبة صحية تحتوي على أبرز الاحتياجات الوقائية من سجادة صلاة ومعقم ومصحف إلكتروني ومنديل وغيرها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
30 يوليو 2020 - 9 ذو الحجة 1441 09:24 PM
وسط خدمات متكاملة قدمتها "الشؤون الإسلامية" والأجهزة المعنية بالحجبالصور .. اكتمال وصول الحجاج إلى مشعر مزدلفة بعد وقوفهم بعرفات
وصلت أفواج الحجاج بحمد الله وتوفيقه إلى مشعر مزدلفة، بعد وقوفهم في مشعر عرفات، وسط منظومة من الخدمات المتكاملة من الجهات المختصة من الناحية الأمنية والصحية والخدمية.
وقد استقر الحجاج بمسجد المشعر الحرام في أجواء روحانية إيمانية، راجين القبول والمغفرة من المولى عز وجل، مقتدين بسنة النبي الكريم- محمد صلى الله عليه وسلم- ملبّين ومكبّرين ولسان حالهم يلهج بالدعاء على أن منّ الله عليهم بأداء مناسك الحج في هذا العام.
وأشاد حجاج بيت الله الحرام بالخدمات المقدمة لهم بمسجد المشعر الحرام بعد وصولهم إليه من قِبل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد من تهيئة المسجد بكل الخدمات التي من خلالها يمكن الحاج من أداء فريضة الحج بيسر وسهولة.
يُذكر أن وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد قدمت لكل فرد من ضيوف الرحمن منذ وصولهم إلى المشاعر المقدسة هدية خاصة، عبارة عن حقيبة صحية تحتوي على أبرز الاحتياجات الوقائية من سجادة صلاة ومعقم ومصحف إلكتروني ومنديل وغيرها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
، بالصور .. اكتمال وصول الحجاج إلى مشعر مزدلفة بعد وقوفهم بعرفات ،
المصدر : الخليج 365
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