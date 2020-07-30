محمد بن مسعود - الدمام - 30 يوليو 2020 - 9 ذو الحجة 1441 09:23 PM عميد أسرة "آل عبود" في ذمة الله عميد أسرة "آل عبود" في ذمة الله انتقل إلى رحمة الله تعالى تركي بن مترك بن عبود أل مسعود عميد أسرة آل عبود صباح أمس الأربعاء ويُقام العزاء في قصره في محافظة تثليث. الكلمات المفتاحية ، عميد أسرة "آل عبود" في ذمة الله ،

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