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عميد أسرة "آل عبود" في ذمة الله

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محمد بن مسعود - الدمام - 30 يوليو 2020 - 9 ذو الحجة 1441 09:23 PM

عميد أسرة "آل عبود" في ذمة الله
صحيفة الخليج 365 الإلكترونية

انتقل إلى رحمة الله تعالى تركي بن مترك بن عبود أل مسعود عميد أسرة آل عبود صباح أمس الأربعاء ويُقام العزاء في قصره في محافظة تثليث.

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، عميد أسرة "آل عبود" في ذمة الله ،
المصدر : الخليج 365

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