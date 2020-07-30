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شهدت قرى محافظة غامد الزناد بتهامة الباحة أمس الأربعاء هطول أمطار غزيرة، تركزت غزارتها على قرى جبال المسودة ونصبة؛ وسالت إثرها كثير من الأودية، منها وادي لبوة الكبير الذي تسبب في توقف الحركة المرورية لعدم وجود عبّارات؛ وهو الأمر الذي يجدد مطالب الأهالي للبلدية والمجلس البلدي.
وقال عدد من المواطنين لـ"الخليج 365": تسببت الأمطار في إغلاق الطرق، وانهيارات صخرية لقرى جبال المسودة ونصبة ولبوة، التي تتكرر مع كل موسم ممطر، وتتعطل المركبات، وتتوقف لساعات طويلة بقرية لبوة لمرور السيل بوادي "المجامع" لعدم وجود عبّارات؛ الأمر الذي تتعطل معه مصالح المواطنين مهما كانت الضرورة.
وشهدت الكثير من الطرقات تجمعًا لمياه الأمطار؛ وهو ما تسبب في شلل بالحركة المرورية.
30 يوليو 2020 - 9 ذو الحجة 1441 09:22 PM
أسالت العديد من الأودية مع انهيارات صخرية أدت لشلل الحركة المرورية"أمطار غامد الزناد" تقطع الطرق وتعزل الأهالي وتجدد مطالباتهم بالعبّارات
شهدت قرى محافظة غامد الزناد بتهامة الباحة أمس الأربعاء هطول أمطار غزيرة، تركزت غزارتها على قرى جبال المسودة ونصبة؛ وسالت إثرها كثير من الأودية، منها وادي لبوة الكبير الذي تسبب في توقف الحركة المرورية لعدم وجود عبّارات؛ وهو الأمر الذي يجدد مطالب الأهالي للبلدية والمجلس البلدي.
وقال عدد من المواطنين لـ"الخليج 365": تسببت الأمطار في إغلاق الطرق، وانهيارات صخرية لقرى جبال المسودة ونصبة ولبوة، التي تتكرر مع كل موسم ممطر، وتتعطل المركبات، وتتوقف لساعات طويلة بقرية لبوة لمرور السيل بوادي "المجامع" لعدم وجود عبّارات؛ الأمر الذي تتعطل معه مصالح المواطنين مهما كانت الضرورة.
وشهدت الكثير من الطرقات تجمعًا لمياه الأمطار؛ وهو ما تسبب في شلل بالحركة المرورية.
، "أمطار غامد الزناد" تقطع الطرق وتعزل الأهالي وتجدد مطالباتهم بالعبّارات ،
المصدر : الخليج 365
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