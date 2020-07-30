السعودية | وزير الخارجية يعقد جلسة مباحثات مع نظيره الفرنسي

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يعقد جلسة مباحثات مع نظيره الفرنسي والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- المناطق - واس عقد صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، الذي يزور الجمهورية الفرنسية حاليا، جلسة مباحثات اليوم مع معالي وزير أوروبا والشؤون الخارجية السيد جان إيف لودريان، وذلك بمقر وزارة الخارجية الفرنسية في باريس.

وتناولت جلسة المباحثات العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها في شتى المجالات، إضافة إلى استعراض برنامج رئاسة المملكة لمجموعة العشرين، وما تقوم به المملكة خلال رئاستها بالشراكة مع الدول الأعضاء، والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

حضر جلسة المباحثات مساعد وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية السفير سامي الصالح، والقائم بأعمال سفارة المملكة العربية السعودية لدى جمهورية فرنسا سعد النفيعي.

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