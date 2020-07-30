السعودية | منظمة الصحة العالمية تشيد بالتدابير التي اتخذتها المملكة لحماية الحجاج

المناطق - واس

قدم مدير عام منظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس ادهانوم غبريسوس التهنئة بعيد الاضحي للمسلمين في العالم أجمع، كما قدم التهنئة للمملكة العربية السعودية على الخطوات التي اتخذتها من اجل ضمان سلامة الحجاج قدر الإمكان هذا العام .

واشاد ادهانوم بالإجراءات التي اتخذتها المملكة، مشيرا إلى ان التدابير السعودية خير مثال علي ما يمكن للبلدان تطبيقه من اجل التأقلم مع الوضع الجديد والتعايش مع الفيروس وحماية أنفسنا .

وقال ان جائحة كوفيد ١٩ لا تعني ان تتوقف الحياة ، بل يجب التعايش معها وان يعيش كل فرد حياته مع حماية نفسه وحماية الآخرين من العدوى .

واعلن ادهانوم في مؤتمر صحفي عن انشاء مجموعة استشارية تقنية تتألف من ٢٢ خبيرا من ١٦ دولة، يتمتعون بخبرات في عدة مجالات كعلم النفس وعلوم التصرف والعلوم الاجتماعية وعلوم الأعصاب واقتصاديات التصرف والتسويق الاجتماعي، موضحاً ان المجموعة الاستشارية ستقدم للمنظمة المشورة للنهوض بالاستجابة للجائحة.

وأضاف ان البلدان طلبت من مواطنيها ان يفهموا الخطر الذي يحيط بهم بسبب الجائحة، وكل دولة تستخدم مجموعة من الأدوات تتناسب مع المجتمعات المحلية، مشيرا إلى ان سن القوانين وفرض الغرامات قد يكون فعالا في مكافحة انتشار العدوي .

واوضح ان نسبة ٤٠٪ من الوفيات المرتبطة بكوفيد ١٩ في عدد من البلدان المتقدمة وقعت في دور رعاية المسنين، داعيا الى حماية الشرائح الاكثر ضعفا والأكثر عرضة للاصابة والمعاناة من الدرجة الخطيرة من المرض كالمسنين، مشيراً إلى ان الشباب ايضا ليسوا بمأمن من الفيروس وقد يصابون بالنوع الخطير من المرض .