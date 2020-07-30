شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار متوسطة على مزدلفة والمشاعر والان نبدء بالتفاصيل

هطلت أمطار خفيفة إلى متوسط، مساء اليوم، على مشعر مزدلفة وأنحاء متفرقة من مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، فيما لا تزال السماء ملبدة بالغيوم. جعلها الله سقيا رحمة وبركة، وعم بنفعها أرجاء البلاد.

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