شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يبحث مع نظيره الفرنسي العلاقات الثنائية والان نبدء بالتفاصيل
وتناولت جلسة المباحثات العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها في شتى المجالات، إضافة إلى استعراض برنامج رئاسة المملكة لمجموعة العشرين، وما تقوم به المملكة خلال رئاستها بالشراكة مع الدول الأعضاء، والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
حضر جلسة المباحثات مساعد وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية السفير سامي الصالح، والقائم بأعمال سفارة المملكة لدى جمهورية فرنسا سعد النفيعي.
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