شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يبحث مع نظيره الفرنسي العلاقات الثنائية والان نبدء بالتفاصيل

عقد صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، الذي يزور الجمهورية الفرنسية حاليا، جلسة مباحثات اليوم، مع وزير أوروبا والشؤون الخارجية جان إيف لودريان، وذلك بمقر وزارة الخارجية الفرنسية في باريس.

وتناولت جلسة المباحثات العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها في شتى المجالات، إضافة إلى استعراض برنامج رئاسة المملكة لمجموعة العشرين، وما تقوم به المملكة خلال رئاستها بالشراكة مع الدول الأعضاء، والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

حضر جلسة المباحثات مساعد وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية السفير سامي الصالح، والقائم بأعمال سفارة المملكة لدى جمهورية فرنسا سعد النفيعي.