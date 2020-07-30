شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية ونظيره البحريني يؤكدان أهمية الحل السياسي في ليبيا والان نبدء بالتفاصيل

بحث صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير خارجية، في اتصال هاتفي، اليوم، مع وزير خارجية مملكة البحرين الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، العلاقات الأخوية المتينة بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.

كما بحث الجانبان تعزيز التنسيق المشترك إزاء مختلف القضايا الإقليمية الراهنة، وفي مقدمتها الصراع الدائر في ليبيا، وأكد الجانبان أهمية وقف إطلاق النار والتوصل إلى حل سياسي يحفظ وحدة وسيادة ليبيا وسلامة أراضيها ويحقق تطلعات شعبها للأمن والسلام والنماء.

وأشاد وزير الخارجية البحريني خلال الاتصال بالجهود الحثيثة التي تبذلها المملكة لمواجهة التحديات التي تهدد الأمن القومي العربي والمصالح العليا للأمة العربية، مثنياً على المساعي المتواصلة التي يقوم بها صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله للتنسيق مع الدول العربية والإقليمية والدولية لوقف تدخلات القوى الإقليمية في الشؤون الداخلية للدول العربية، ومواجهة خطر التنظيمات الإرهابية المتطرفة والقوى الداعمة لها، والعمل على ضمان الحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة.