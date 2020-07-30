شكرا لقرائتكم خبر عن عبر "سناب اليوم" رئيس الإعلام بمشروع الهدي والأضاحي: تسخير الإمكانات التقنية لتأدية النسك والان نبدء بالتفاصيل

قال توفيق الغامدي رئيس الإعلام والتواصل بمشروع المملكة للإفادة من الهدي والأضاحي ، عبر "سناب اليوم" أن المشروع سخر كافة الإمكانيات التقنية في موسم حج هذا العام ، حيث أن تم توفير شراء الهدي والأضاحي إلكترونيا وسيتم التعامل معها تقنياً لتأدية النسك في الوقت الشرعي من خلال العمالة المدربة لتنفيذ النسك وفق إجراءات صحية وطبية مشددة للغاية.

وأضضح أنه يتم توزيع اللحوم على الفقراء والمستحقين نت خلال الجميعات الخيرية داخل مكة المكرمة ، وايضاً تصل اللحوم إلى جميع الجمعيات الخيرية داخل المملكة بالاضافة إلى عدد من دول العالم توزع على المستحقين هناك.