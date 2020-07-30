شكرا لقرائتكم خبر عن مدير فرع النقل بمكة عبر "سناب اليوم": تطبيق كامل للإجراءات الاحترازية والان نبدء بالتفاصيل

قال مدير فرع وزارة النقل بمكة المكرمة خالد العتيبي عبر "سناب اليوم" إن مهمة فرع النقل هو الإشراف على الطرق الرئيسية ومداخل العاصمة المقدسة وتطبيق الاجراءات الاحترازية. وأوضح أن وزارة النقل تعمل على محورين أساسيين هما الصيانة وتنفيذ مشروعات التقاطعات والجسور والطرق.

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