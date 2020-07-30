درجة الحرارة تلامس الـ50 أول أيام عيد الأضحى

2020-07-30

متابعات الخليج 365 - الرياض

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أن تصل درجة الحرارة غدًا 49 مئوية في كل من رفحاء وحفر الباطن في أول أيام عيد الأضحى المبارك.

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درجة الحرارة المتوقعة غدًا

كما توقعت الأرصاد أن تصل درجات الحرارة العظمى غدًا لـ 48 في الأحساء في حين تسجل كل من الدمام وبريدة وعرعر وسكاكا 47 درجة، فيما تصل درجة الحرارة في الرياض 46 وفي المدينة المنورة 45 وفي مكة المكرمة 38.

حالة الطقس غدًا

كما توقعت الأرصاد هطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة كذلك على مرتفعات مكة المكرمة والمدينة المنورة تمتد إلى الأجزاء الساحلية لتلك المناطق، كما يتوقع تكون السحب الرعدية المصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على أجزاء من مناطق تبوك والأجزاء الجنوبية والغربية من منطقة الرياض.

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