شكرا لقرائتكم خبر مسابقة لأوزان النجدي والنعيمي والحري بمهرجان «أضحيتي41 » ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يقدم فريق عمل «مهرجان أضحيتي 41» بمدينة الأنعام ببريدة، الذي تنظمه أمانة منطقة القصيم بالتعاون مع فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة والجمعية التعاونية للثروة الحيوانية ببريدة عددا من الفعاليات التي تضمن تحقيق أهداف المهرجان.

وبين أمين الجمعية التعاونية عبدالله الدغيري أن اللجنة المنظمة رأت وضع خطة متكاملة تشتمل على برامج التوعية والتثقيف من خلال موقع الجمعية على شبكة الإنترنت، إضافة إلى خدمة الجزارة ومستشار الشراء وسيارات النقل التي بلغت 200 سيارة و15 عربة نقل الأضاحي داخل السوق، بمشاركة الشباب السعودي.

ولفت إلى أن المهرجان يشتمل على المسابقات التحفيزية لأصحاب المواشي، حيث خصصت مسابقة بجوائز مغرية تحت مسمى «مسابقة الأوزان»، وتنقسم إلى أربع فئات، فئة الضأن النجدي الجذع، وفئة الضأن النعيمي الجذع، وباقي السلالات الجذع وجميع السلالات الثني، حيث حظيت المسابقة بتفاعل كبير، وكانت أحد الأسباب المحفزة لأصحاب المواشي.

وأشار إلى أن فكرة المسابقة انطلقت قبل أربع بجميع فئاتها «النجدي والنعيمي والحري» وبعض السلالات من الأنواع الأخرى المختلفة، حيث سجلت أوزان قياسية، إذ بلغ أكبر وزن لطلي نعيمي جذع 136 كجم، بينما سجل وزن 145 كجم للسلالة ذاتها فئة ثني، وسجلت فئة النجدي جذع أعلى وزن هذا العام 120 كجم، ولسلالة النجدي فئة ثني وزن 129 كجم.

يذكر أن إدارة «مهرجان أضحيتي 41» أتمت كامل الاستعدادات لإجراء المسابقة صباح كل يوم من أيام المهرجان، حيث خصصت جوائز قيمة للفائزين في المراكز الثلاثة الأولى من كل فئة من الفئات المشاركة، وجهزت ميزانا الكترونيا دقيقا لإجراء المسابقة.