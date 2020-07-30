شكرا لقرائتكم خبر 3 كراس بحثية جديدة بأم القرى لدعم منظومة الحج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دشن رئيس جامعة أم القرى الدكتور عبدالله بافيل -عبر الاتصال المرئي- أمس، ثلاثة كراس بحثية جديدة تحقق تطلعات برنامج رؤية 2030 التنفيذي «خدمة ضيوف الرحمن» وتدعم منظومة الحج والعمرة والزيارة، وترتبط جميعها ارتباطا وثيقا بأولويات الجامعة البحثية في هذا القطاع الحيوي والمؤثر.

وأوضح وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور عبدالوهاب الرسيني أن كرسي إثراء تجربة ضيوف الرحمن يهدف إلى التقاطع مع رؤية المملكة في استضافة المزيد من الحجاج والمعتمرين، وتسهيل وصولهم إلى الحرمين الشريفين، وإثراء تجربتهم الدينية والثقافية، حيث جاء إنشاؤه للتركيز على الأبحاث التي تسهم في هذا المجال؛ لتكون جامعة أم القرى منارة علمية مثرية لضيوف الرحمن بتنوع كلياتها العلمية وتكاملها، وتقديم حزمة معرفية متنوعة لضيوف الرحمن في شتى المجالات.

وأفاد بأن أبحاث البنية التحتية لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة تتواءم مع استعداد مكة المكرمة والمشاعر المقدسة للانتقال إلى المراحل الجديدة من التنمية الاستراتيجية، والتخطيط لرفع أعداد الحجاج والمعتمرين خلال الأعوام المقبلة، بما يتواكب مع رؤية 2030، إذ يسعى إلى تقديم مستويات عالمية من الخدمات؛ راحة وسلامة تنقل الملايين الذين يزورون مكة والمشاعر؛ لضمان «تحسين وتطوير البنية التحتية الآمنة، والبيئة الفعالة، والتنمية المستدامة القائمة على المعرفة والتكنولوجيا والابتكار.

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من جهته أكد عميد عمادة البحث العلمي الدكتور محمد الصوفي أن الكرسي يشجع على المشاركات والمساهمات الفاعلة التي من شأنها تقديم أفكار بحثية متميزة، وفتح الآفاق لتبادل الخبرات العلمية والمعرفية، والدافعة إلى الاستمرار في خدمة الوطن، سعيا منها لتحقيق تطلعات الرؤية المستقبلية، والقيام بحق المكان لخدمة ضيوف الرحمن، فيما يهدف كرسي «بحوث الوبائيات بمنظومة الحج والعمرة والزيارة»، لرصد الأمراض الوبائية والتنبؤ بمواقع انتشارها، ووضع ‏الاستراتيجيات المناسبة للحفاظ على صحة الحجاج والمعتمرين والزوار، و»الارتقاء بالخدمات ‏الصحية، وتعزيز الوقاية ضد مخاطرها».

يذكر أن فكرة الكرسي تقوم على إجراء البحوث العلمية المتعمقة، وإعداد التقارير المتخصصة على فئات الحجاج والمعتمرين بمنظومة الحج والعمرة والزيارة، ‏في مجال الوبائيات، والأمراض المعدية والناشئة والمشتركة، والتلوث البيئي (الهواء- ‏التربة- المياه)، وربط تأثيرها على صحة ضيوف الرحمن، إضافة إلى عمل نمذجة ‏رياضية ومحاكاة وتصميم خرائط (جيومعلوماتية) للتنبؤ بانتشار الأوبئة ومواقعها في أحياء مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والحرمين الشريفين، والخروج ‏بخطط استراتيجية فعالة للتحكم فيها، وبناء قاعدة بيانات ومؤشرات قياس ‏تساعد متخذي القرار على تعزيز الوقاية ضد المخاطر الصحية.

إثراء تجربة ضيوف الرحمن