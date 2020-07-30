شكرا لقرائتكم خبر ضبط 936 مخالفا لتعليمات الدخول للمشاعر المقدسة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ضبطت قوات أمن الحج 936 مخالفا لتعليمات الدخول للمشاعر المقدسة حتى نهاية اليوم الثامن من ذي الحجة.

وأوضح المتحدث الرسمي لقيادة قوات أمن الحج أنه إشارة للأمر الملكي القاضي بالموافقة على الأحكام والعقوبات الخاصة بمخالفي الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وما سبق إعلانه عن التعليمات الخاصة بضمان الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة الجائحة المتعلقة بموسم حج هذا العام 1441هـ، وما تقرر من إقامة الحج بأعداد محدودة، تحقيقا لمقاصد الشريعة الإسلامية في حماية النفس البشرية وتطبيق التعليمات بحق كل من يخالف تعليمات منع الدخول إلى المسجد الحرام والمشاعر المقدسة بلا تصريح، ضبط حتى نهاية اليوم الثامن من ذي الحجة 936 مخالفا لتعليمات الدخول للمشاعر المقدسة، وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

وأهاب بجميع المواطنين والمقيمين الالتزام بتعليمات الحج، مؤكدا أن رجال الأمن يفرضون طوقا أمنيا محكما على المشاعر المقدسة لتنفيذ التعليمات وضبط المخالفين.