صيانة شبكات تصريف مياه الأمطار بمكة والمشاعر

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واصلت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في وكالة المشاريع، أعمال صيانة ونظافة شبكات درء وتصريف مياه الأمطار في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وذلك إثر الحالة المطرية التي هطلت أمس على بعض أجزاء العاصمة المقدسة والمشاعر المقدسة. ونفذت إدارة المشاريع والسيول وإدارة النظافة، خطتها للتعامل بشكل مباشر في مواقع تجمعات مياه الأمطار ومعالجة آثارها بالشوارع الرئيسة والأحياء السكنية، حيث أزيلت المخلفات حول مواقع تصريف المياه، وجرى تطبيق الخطة الاستباقية والمتابعة الميدانية لمعالجة البلاغات الطارئة.

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