شكرا لقرائتكم خبر صيانة شبكات تصريف مياه الأمطار بمكة والمشاعر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ونفذت إدارة المشاريع والسيول وإدارة النظافة، خطتها للتعامل بشكل مباشر في مواقع تجمعات مياه الأمطار ومعالجة آثارها بالشوارع الرئيسة والأحياء السكنية، حيث أزيلت المخلفات حول مواقع تصريف المياه، وجرى تطبيق الخطة الاستباقية والمتابعة الميدانية لمعالجة البلاغات الطارئة.
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