شكرا لقرائتكم خبر جولة تفقدية لدور مكة الإيوائية خلال فترة الحج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وشملت الزيارة الدور الإيوائية بمحافظات الطائف وجدة، إضافة إلى لجنتي الطوارئ والتفتيش، والمركز الوطني للعمليات الأمنية (911)، ليطلع على الجهود المبذولة من المركز، ويتابع سير العمل، ويلتقي بموظفي الوزارة المشاركين في المركز.
وقدم البابطين في ختام الزيارة شكره لجميع الموظفين والموظفات من منسوبي الفرع والدور الإيوائية على ما يبذلونه من جهود خلال موسم الحج.
وتأتي هذه الجولة للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية وسبل الوقاية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا، ولدعم ومساندة الموظفين والموظفات المكلفين بالعمل في الفروع الإيوائية خلال فترة الحج.
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