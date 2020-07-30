شكرا لقرائتكم خبر صيانة 359 كلم بالطرق المؤدية للمشاعر المقدسة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نفذت وزارة النقل أعمال صيانة لعدد من المشاريع بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وذلك ضمن الأعمال التي تؤديها مختلف الوزارات والجهات الحكومية العاملة في موسم حج هذا العام 1441هـ.

وأوضحت الوزارة أن تلك الأعمال تضمنت إصلاح الطبقات الاسفلتية للطرق بطول 359 كلم، وتركيب وصيانة حواجز معدنية «وقاية» من الجسور بطول 270 مترا طوليا، وتركيب وصيانة 448 لوحة إرشادية على الطرق، وتركيب وصيانة 12.500 وحدة إنارة، وتركيب وصيانة السياج الوسطي والجانبي للطرق بطول 188.296 مترا طوليا، وتركيب وصيانة فواصل التمدد للجسور بطول 618 مترا طوليا.

وبينت أن أعمال الصيانة والتركيب شملت تركيب حواجز خرسانية بطول 1.622 مترا طوليا، وإصلاح الطبقة الاسفلتية لمواقف السيارات بعرفات ومزدلفة بطول 644.250 مترا طوليا، وتركيب 5.800 عاكس ضوئي للحواجز الخرسانية.

وأكدت الوزارة أن تنفيذ تلك الأعمال تم وفق البرامج الزمنية المعدة لصيانة مشاريع الطرق بمداخل العاصمة المقدسة، وإصلاح عناصر هذه الطرق، وصيانة طرق مشعري عرفات ومزدلفة، وشبكات الإنارة التابعة للوزارة على هذه الطرق، إضافة لعدد من المهام المساندة الأخرى التي تنفذها في موسم حج العام الحالي، ضمن خطة الحج في المشاعر وحول العاصمة المقدسة.