شكرا لقرائتكم خبر جدولة للتفويج إلى الجمرات 50 حاجا في كل مجموعة.. وحصى معقم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فيما يتجه ضيوف الرحمن اليوم إلى منى لرمي جمرة العقبة الكبرى، حددت جدولة للرمي على ألا يتجاوز عدد الحجاج الذين يرمون الجمرات في الوقت نفسه مجموعة واحدة (50 حاجا) لكل دور من أدوار منشأة الجمرات، وتزويد الحجاج بحصى معقم.

وخصصت ضوابط للحلاقة باستخدام شرائط العنق الوقائية ذات الاستخدام الواحد. ويعد جسر الجمرات من أبرز المشروعات في مشعر منى، والذي تجاوزت تكلفته 4 مليارات و200 مليون ريال، وتبلغ طاقته الاستيعابية 300 ألف حاج في الساعة، ويبلغ طوله 950 مترا وعرضه 80 مترا، وصمم على أن تكون أساسات المشروع قادرة على تحمل 12 طابقا، وخمسة ملايين حاج في المستقبل إذا دعت الحاجة لذلك، ويتكون من 5 طوابق تتوفر بها جميع الخدمات المساندة لراحة ضيوف الرحمن، بما في ذلك نفق أرضي لنقل الحجاج، بحيث يفصل حركة المركبات عن المشاة، ويبلغ ارتفاع الدور الواحد 12 مترا.

ويشتمل المشروع على ثلاثة أنفاق وأعمال إنشائية مع إمكانية التطوير المستقبلي، كما يشتمل على 11 مدخلا للجمرات و12 مخرجا في الاتجاهات الأربعة، إضافة إلى تزويده بمهبط لطائرات مروحية لحالات الطوارئ وأنفاق أرضية ونظام تبريد متطور يعمل بنظام التكييف الصحراوي يضخ نوعا من الرذاذ على الحجاج والمناطق المحيطة بالجمرات، مما يسهم في خفض درجة الحرارة إلى نحو 29 درجة.

محلات الحلاقة الرجالية

استخدام درع الوجه عند خدمة الحاج في حال توفره.

ارتداء القفازات عند خدمة الحاج وتغيير القفازات بعد كل حاج.

لف كل حاج بغطاء نظيف، واستخدام الأردية ذات الاستخدام الواحد للتخلص منها بعد كل حاج.

استخدام شرائط العنق الوقائية ذات الاستخدام الواحد، ووضعها حول عنق الحاج عند قص الشعر.

التخلص فورا من الأدوات المستخدمة بعد كل حاج، مثل (القفازات ورداء القص وغيرها) في حاوية مغلقة.

استخدام أدوات حلاقة وقص جديدة لكل حاج، مثل المشط والأمواس وغيرها.

تقديم الخدمة للحاج من قبل العامل الخاص بالمجموعة، ويمنع تنقل العامل بين المجموعات.

تنظيف وتطهير كرسي الحلاقة، وخصوصا مسند الذراع، وكذلك أدوات الحلاقة، كالأمشاط، والفرش، وعربات الأدوات.

رمي الجمرات

تزويد الحجاج بحصى يعقم مسبقا ويوضع أو يغلف بأكياس مغلقة من قبل الجهة المنظمة.

جدولة تفويج الحجاج لمنشأة الجمرات.

لا يتجاوز عدد الحجاج الذين يرمون الجمرات في الوقت نفسه مجموعة واحدة (50 حاجا) لكل دور من أدوار منشأة الجمرات.

ضمان مسافة متر ونصف المتر إلى مترين على الأقل بين كل شخص وآخر أثناء أداء شعيرة رمي الجمرات.

توفير كمامات ومواد تعقيم كافية لجميع الحجاج وللعاملين على مسار رحلة رمي الجمرات.

توسعات شهدها الجسر

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1982

زيادة عرضها إلى 20 مترا وبطول 120 مترا من الجهة الشمالية الموالية للجمرة الصغرى

1987

زيادة عرضها إلى 80 مترا وبطول 520 مترا، وتوسيع منحدر الصعود إلى 40 مترا

بطول 300 متر

إنشاء 5 أبراج للخدمات على جانبي الجسر

تنفيذ اللوحات الإرشادية والإنارة والتهوية

بلغت مساحته الإجمالية 57،600 م2

1995

عملية تعديل على مراحل مختلفة

وبشكل جمع بين منظر الجسر وتمثيل حركة الحجاج عليه

2005

شملت بنية الجسر وتعديل شكل الأحواض من الشكل الدائري إلى البيضاوي وتعديل الشواخص

2006