8 خطباء وقفوا على منبر نمرة خلال 96 عاما

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1344 - 1376هـ: عبدالله بن حسن آل الشيخ (32 سنة)

1377 - 1401: الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ (24 سنة)

1399: صالح بن محمد اللحيدان

1402 - 1436: الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ (34 سنة)

1437: الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس

1438: الدكتور سعد الشثري

1439: الدكتور حسين آل الشيخ

1440: محمد آل الشيخ

1441: عبدالله المنيع السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فيما ألقى عضو هيئة كبار العلماء والمستشار بالديوان الملكي عبدالله المنيع أمس خطبة عرفة، تناوب على خطبة عرفة خلال 96 عاما ثمانية من الأئمة، كان أكثرهم وقوفا في منبر مسجد نمرة بعرفات مفتي عام المملكة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ بـ58 خطبة بدأها 1377هـ إلى 1436هـ لم يتوقف فيها إلا خلال 1399هـ، تلاه عبدالله بن حسن آل الشيخ بـ32 خطبة على مدار 32 عاما متواصلة.

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