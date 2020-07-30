- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر حجاج في عرفات.. وإن تباعدت الأجساد قلوبنا إلى الله أقرب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
EeKEexqXsAIozfQ
بدأ حجاج بيت الله الحرام مع إشراقة صباح أمس الموافق للتاسع من ذي الحجة التوجه إلى صعيد عرفات الطاهر «لتأدية أهم أركان الحج، وهو «الوقوف بعرفة» مفعمين بأجواء إيمانية يغمرها الخشوع والسكينة، وتحفهم العناية الإلهية ملبين متضرعين داعين الله عز وجل أن يمن عليهم بالعفو والمغفرة والرحمة والعتق من النار، وسط إجراءات احترازية وصحية، وتحقيق التباعد المكاني، لضمان سلامة ضيوف الرحمن والكوادر المشاركة في خدمتهم.
EeKEeylX0AAOxIN
وأشرفت وزارة الحج والعمرة على تصعيد ضيوف الرحمن من مشعر منى إلى مشعر عرفات بالتعاون مع الجهات المختصة، وسط خدمات متكاملة وموارد بشرية وفرتها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين، ليؤدي حجاج بيت الله الحرام حجهم بسلام آمنين.
EeKDipNWsAEvmiC
وعملية التفويج من المهام التي تقوم بها الوزارة بطريقة مجدولة تتضمن وقت التصعيد إلى عرفات، و النفرة إلى مزدلفة، ومن ثم التوجه بعد ذلك إلى مشعر منى لرمي جمرة العقبة، وصولا إلى رمي جمرات أيام التشريق الثلاثة.
EeKDpN0WAAE51zr
وأكدت الوزارة اكتمال جاهزية استقبال الحجيج في مشعر عرفة، وتوفير الخدمات ووسائل السلامة والمراكز الصحية كافة لضيوف الرحمن. 6 أدوات رافقت الحجاج في عرفات:
- الإحرام الطبي
- المعقمات
- حصى الجمرات المعقمة
- الكمامات
- سجادة الصلاة
- مظلة للوقاية من ضربات الشمس
كانت هذه تفاصيل خبر حجاج في عرفات..
وإن تباعدت الأجساد قلوبنا إلى الله أقرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.