روبوت الفتوى يتجول بمسجد نمرة

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حاج خلال استخدامه الروبوت (مكة)
وتتيح هذه الخدمة المتجولة في مسجد نمرة التواصل المباشر عن طريق الاتصال المرئي بين السائل وفريق من المفتين بالوزارة، لتقديم الفتاوى بكل يسر وسهولة عن بعد، وبشكل ذكي وبلغات عدة. وتسعى الوزارة من خلال هذه الخدمة إلى تطبيق أفضل الممارسات التقنية العالمية، في إطار مواكبة الوزارة لرؤية المملكة 2030، وتطبيق البروتوكولات الصحية لحج هذا العام الاستثنائي.
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