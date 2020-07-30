روبوت الفتوى يتجول بمسجد نمرة

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حاج خلال استخدامه الروبوت (مكة) السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة في الإدارة العامة لتقنية المعلومات، خدمة «روبوت الفتوى الالكتروني»، لتقديم خدمة الفتاوى الشرعية والاستشارات الدينية لضيوف الرحمن، في إطلاق يعد الأول في مجال تقديم الفتوى والاستشارات الشرعية، تحقيقا للبروتوكولات الصحية وتطبيقا لقرار التباعد المكاني. وتتيح هذه الخدمة المتجولة في مسجد نمرة التواصل المباشر عن طريق الاتصال المرئي بين السائل وفريق من المفتين بالوزارة، لتقديم الفتاوى بكل يسر وسهولة عن بعد، وبشكل ذكي وبلغات عدة. وتسعى الوزارة من خلال هذه الخدمة إلى تطبيق أفضل الممارسات التقنية العالمية، في إطار مواكبة الوزارة لرؤية المملكة 2030، وتطبيق البروتوكولات الصحية لحج هذا العام الاستثنائي.

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