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وزير الصحة: زوروا أحبابكم في العيد.. ولسلامتكم تقيَّدوا بالإجراءات الوقائية

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محمد بن مسعود - الدمام - نبه إلى زيادة عدد الإصابات بعد عيد الفطر

حذَّر وزير الصحة من خطورة التهاون بالإجراءات الوقائية خلال أيام عيد الأضحى المبارك، داعيًا للتقيد بالإجراءات حرصًا على سلامة الجميع.

‫وقال في تغريدة على حسابه في تويتر: "بعد عيد الفطر الماضي سجَّلنا زيادة كبيرة في إصابات ".

وأضاف: "‏في هذا العيد زوروا أحبابكم، ولسلامتكم أرجو الالتزام بعدم المصافحة، واستخدام الكمامة، والمحافظة على نظافة اليدين".

30 يوليو 2020 - 9 ذو الحجة 1441 08:38 PM

نبه إلى زيادة عدد الإصابات بعد عيد الفطر

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وزير الصحة: زوروا أحبابكم في العيد.. ولسلامتكم تقيَّدوا بالإجراءات الوقائية
عبدالله البرقاوي

حذَّر وزير الصحة من خطورة التهاون بالإجراءات الوقائية خلال أيام عيد الأضحى المبارك، داعيًا للتقيد بالإجراءات حرصًا على سلامة الجميع.

‫وقال في تغريدة على حسابه في تويتر: "بعد عيد الفطر الماضي سجَّلنا زيادة كبيرة في إصابات كورونا".

وأضاف: "‏في هذا العيد زوروا أحبابكم، ولسلامتكم أرجو الالتزام بعدم المصافحة، واستخدام الكمامة، والمحافظة على نظافة اليدين".

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المصدر : الخليج 365

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