، وزير الصحة: زوروا أحبابكم في العيد.. ولسلامتكم تقيَّدوا بالإجراءات الوقائية ،

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حذَّر وزير الصحة من خطورة التهاون بالإجراءات الوقائية خلال أيام عيد الأضحى المبارك، داعيًا للتقيد بالإجراءات حرصًا على سلامة الجميع.
وقال في تغريدة على حسابه في تويتر: "بعد عيد الفطر الماضي سجَّلنا زيادة كبيرة في إصابات كورونا".
وأضاف: "في هذا العيد زوروا أحبابكم، ولسلامتكم أرجو الالتزام بعدم المصافحة، واستخدام الكمامة، والمحافظة على نظافة اليدين".
30 يوليو 2020 - 9 ذو الحجة 1441 08:38 PM
نبه إلى زيادة عدد الإصابات بعد عيد الفطر
حذَّر وزير الصحة من خطورة التهاون بالإجراءات الوقائية خلال أيام عيد الأضحى المبارك، داعيًا للتقيد بالإجراءات حرصًا على سلامة الجميع.
وقال في تغريدة على حسابه في تويتر: "بعد عيد الفطر الماضي سجَّلنا زيادة كبيرة في إصابات كورونا".
وأضاف: "في هذا العيد زوروا أحبابكم، ولسلامتكم أرجو الالتزام بعدم المصافحة، واستخدام الكمامة، والمحافظة على نظافة اليدين".
، وزير الصحة: زوروا أحبابكم في العيد.. ولسلامتكم تقيَّدوا بالإجراءات الوقائية ،
المصدر : الخليج 365
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