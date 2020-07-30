، مدني الجوف يحذر من مخاطر الألعاب النارية ومفرقعات العيد ،

محمد بن مسعود - الدمام - قد تصل أضرارها لفقد عضو من الجسم أو اشتعال حرائق

حذر المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة الجوف النقيب عبدالرحمن بن عبدالعزيز الضويحي من استخدام الأطفال أو الشباب للألعاب النارية المتفجرة ومفرقعات العيد لما لها من مخاطر كبيرة على الشخص والمحيطين به والسلامة العامة.

وقال "الضويحي" إن أذى مثل هذه المواد قد يصل إلى بتر أصابع الشخص أو تهتك أنسجة العين حال وصول شظايا هذه الألعاب إليها، أو حروق بالجسم وحدوث تشوهات، فضلاً عن إمكانية تسببها في اشتعال كثير من الحرائق في أماكن استخدامها، سواء في الأماكن العامة أو المنازل أو الاستراحات.

ودعا الآباء والأمهات لمراقبة أطفالهم وعدم السماح لهم بشراء هذه الألعاب أو العبث بها، أو الانجراف خلف رغباتهم باقتنائها وعدم الاستهانة بمفرقعات العيد التي قد تتسبب في إفساد فرحتهم، ولكل الجهات المعنية بمراقبة الأسواق والتصدي لمحاولات بيع هذه الألعاب المتفجرة الخطرة.

كما حث "متحدث مدني الجوف" كل وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بالإسهام مع الدفاع المدني في توصيل الرسائل التوعوية ذات العلاقة بأخطار هذه المواد والتعريف بأضرارها الكبيرة وما قد تسببه من إصابات وحرائق في حالة التهاون بها.