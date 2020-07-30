، ضيوف الرحمن ينفرون من عرفات إلى مزدلفة ،

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بدأ حجاج بيت الله الحرام بعد غروب شمس هذا اليوم التاسع من شهر ذي الحجة التوجُّه إلى مشعر الله الحرام مزدلفة وسط منظومة من الإجراءات الصحية والتدابير الوقائية والخدمات المتكاملة التي هيأتها حكومة خادم الحرمين الشريفين؛ ليؤدي ضيوف الرحمن مناسكهم بسلام آمنين بعد أن منَّ الله عليهم بالوقوف على صعيد عرفات، وقضاء ركن الحج الأعظم.
ويؤدي ضيوف الرحمن عقب وصولهم إلى مزدلفة صلاتَي المغرب والعشاء جمع تأخير اقتداء بسُنة المصطفى -صلى الله عليه وسلم-، ويبيتون هذه الليلة في مزدلفة، ثم يتوجهون إلى منى بعد صلاة فجر يوم غد (يوم عيد الأضحى) لرمي جمرة العقبة، ونحر الهدي.
وتعد النفرة من عرفات إلى مزدلفة المرحلة الثالثة من مراحل تنقلات حجاج بيت الله الحرام في المشاعر المقدسة لأداء مناسك حجهم.
وتابعت بعثة وكالة الأنباء السعودية في المشاعر المقدسة تحركات حجاج بيت الله الحرام التي اتسمت بالانسيابية -ولله الحمد-، وتطبيق أعلى المعايير الصحية والإجراءات الاحترازية.
وقد وفَّرت الجهات المعنية بشؤون الحج خدماتها لضيوف الرحمن؛ ليؤدوا مناسكهم بسلام آمنين.
30 يوليو 2020 - 9 ذو الحجة 1441 08:12 PM
وسط منظومة من الإجراءات الصحية والتدابير الوقائية والخدمات المتكاملة
بدأ حجاج بيت الله الحرام بعد غروب شمس هذا اليوم التاسع من شهر ذي الحجة التوجُّه إلى مشعر الله الحرام مزدلفة وسط منظومة من الإجراءات الصحية والتدابير الوقائية والخدمات المتكاملة التي هيأتها حكومة خادم الحرمين الشريفين؛ ليؤدي ضيوف الرحمن مناسكهم بسلام آمنين بعد أن منَّ الله عليهم بالوقوف على صعيد عرفات، وقضاء ركن الحج الأعظم.
ويؤدي ضيوف الرحمن عقب وصولهم إلى مزدلفة صلاتَي المغرب والعشاء جمع تأخير اقتداء بسُنة المصطفى -صلى الله عليه وسلم-، ويبيتون هذه الليلة في مزدلفة، ثم يتوجهون إلى منى بعد صلاة فجر يوم غد (يوم عيد الأضحى) لرمي جمرة العقبة، ونحر الهدي.
وتعد النفرة من عرفات إلى مزدلفة المرحلة الثالثة من مراحل تنقلات حجاج بيت الله الحرام في المشاعر المقدسة لأداء مناسك حجهم.
وتابعت بعثة وكالة الأنباء السعودية في المشاعر المقدسة تحركات حجاج بيت الله الحرام التي اتسمت بالانسيابية -ولله الحمد-، وتطبيق أعلى المعايير الصحية والإجراءات الاحترازية.
وقد وفَّرت الجهات المعنية بشؤون الحج خدماتها لضيوف الرحمن؛ ليؤدوا مناسكهم بسلام آمنين.
، ضيوف الرحمن ينفرون من عرفات إلى مزدلفة ،
المصدر : الخليج 365
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