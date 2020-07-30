، "الصحة" و"الحج" و"المياه" يتواصلون بـ4765 جهازاً للاتصالات الحيوية في المشاعر ،

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بلغ عدد أجهزة الاتصالات الحيوية التي اعتمدت عليها وزارتا الصحة والحج والعمرة إضافة إلى شركة المياه للتواصل خلال المشاعر المقدسة 4765 جهازاً مخصصة للخدمات الطارئة والحسّاسة.
وأوضحت شركة الاتصالات السعودية stc ومن خلال شركتها specialized أنها سخّرت جميع إمكانياتنا التقنية والبشرية في خدمة ضيوف الرحمن، لإنجاح موسم الحج في ظل هذه الظروف غير العادية، وذلك عبر توفير باقة مميزة من "الاتصالات الحيوية والمخصّصة للخدمات الطارئة والحسّاسة، لتأمين أفضل الخدمات للقطاعات المعنية.
ووفرت stc شبكات التغطية لخدمات تترا، وخدمة فوراً "اضغط وتحدث" والتي تعتبر الجيل القادم من الاتصالات الحيوية للمنشآت التي تتطلب تواصل فوري بكل موثوقية وأمان وذلك عبر تقنية النطاق العريض، وغيرها من الخدمات في منطقة مكة المكرمّة، كما عملت الشركة على بناء وتطوير وتوسعة أكثر من موقع، لا تقتصر على المشاعر.
"الصحة" و"الحج" و"المياه" يتواصلون بـ4765 جهازاً للاتصالات الحيوية في المشاعروكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-07-30
بلغ عدد أجهزة الاتصالات الحيوية التي اعتمدت عليها وزارتا الصحة والحج والعمرة إضافة إلى شركة المياه للتواصل خلال المشاعر المقدسة 4765 جهازاً مخصصة للخدمات الطارئة والحسّاسة.
وأوضحت شركة الاتصالات السعودية stc ومن خلال شركتها specialized أنها سخّرت جميع إمكانياتنا التقنية والبشرية في خدمة ضيوف الرحمن، لإنجاح موسم الحج في ظل هذه الظروف غير العادية، وذلك عبر توفير باقة مميزة من "الاتصالات الحيوية والمخصّصة للخدمات الطارئة والحسّاسة، لتأمين أفضل الخدمات للقطاعات المعنية.
ووفرت stc شبكات التغطية لخدمات تترا، وخدمة فوراً "اضغط وتحدث" والتي تعتبر الجيل القادم من الاتصالات الحيوية للمنشآت التي تتطلب تواصل فوري بكل موثوقية وأمان وذلك عبر تقنية النطاق العريض، وغيرها من الخدمات في منطقة مكة المكرمّة، كما عملت الشركة على بناء وتطوير وتوسعة أكثر من موقع، لا تقتصر على المشاعر.
30 يوليو 2020 - 9 ذو الحجة 1441
07:35 PM
شركة الاتصالات السعودية سخّرت جميع إمكانياتها التقنية والبشرية
بلغ عدد أجهزة الاتصالات الحيوية التي اعتمدت عليها وزارتا الصحة والحج والعمرة إضافة إلى شركة المياه للتواصل خلال المشاعر المقدسة 4765 جهازاً مخصصة للخدمات الطارئة والحسّاسة.
وأوضحت شركة الاتصالات السعودية stc ومن خلال شركتها specialized أنها سخّرت جميع إمكانياتنا التقنية والبشرية في خدمة ضيوف الرحمن، لإنجاح موسم الحج في ظل هذه الظروف غير العادية، وذلك عبر توفير باقة مميزة من "الاتصالات الحيوية والمخصّصة للخدمات الطارئة والحسّاسة، لتأمين أفضل الخدمات للقطاعات المعنية.
ووفرت stc شبكات التغطية لخدمات تترا، وخدمة فوراً "اضغط وتحدث" والتي تعتبر الجيل القادم من الاتصالات الحيوية للمنشآت التي تتطلب تواصل فوري بكل موثوقية وأمان وذلك عبر تقنية النطاق العريض، وغيرها من الخدمات في منطقة مكة المكرمّة، كما عملت الشركة على بناء وتطوير وتوسعة أكثر من موقع، لا تقتصر على المشاعر.
، "الصحة" و"الحج" و"المياه" يتواصلون بـ4765 جهازاً للاتصالات الحيوية في المشاعر ،
المصدر : الخليج 365
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