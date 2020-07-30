، "العثيم" يهنئ القيادة والأسرة المالكة والشعب السعودي بعيد الأضحى ،

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رفع عبدالله بن صالح العثيم رئيس مجلس إدارة شركة عبدالله العثيم القابضة، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وكل أفراد الأسرة المالكة الكريمة، والشعب السعودي بمناسبة عيد الأضحى المبارك.
وسأل "العثيم" المولى عز وجل أن يجعله عيد فرحة وسرور لكل المسلمين، وأن يعيده على الشعب السعودي والأمتين العربية والإسلامية وكل شعوب العالم بالخير والمسرات والسلام وأن يديم على مملكتنا الغالية أرض الحرمين الشريفين وقبلة المسلمين نعمة الأمن والأمان في ظل قيادة حكومتنا الرشيدة.
ودعا الله تعالى أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وولي عهده وأن يمتعهما بالصحة والعافية وأن يجعل ما يقدّمانه من أعمال جليلة لصالح البلاد والعباد في بلادنا المباركة، وفي أنحاء العالم الإسلامي في ميزان أعمالهما وأن يبارك في عمريهما وعملهما، وأن يمدّهما بالعون والتوفيق.
"العثيم" يهنئ القيادة والأسرة المالكة والشعب السعودي بعيد الأضحىصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-07-30
رفع عبدالله بن صالح العثيم رئيس مجلس إدارة شركة عبدالله العثيم القابضة، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وكل أفراد الأسرة المالكة الكريمة، والشعب السعودي بمناسبة عيد الأضحى المبارك.
وسأل "العثيم" المولى عز وجل أن يجعله عيد فرحة وسرور لكل المسلمين، وأن يعيده على الشعب السعودي والأمتين العربية والإسلامية وكل شعوب العالم بالخير والمسرات والسلام وأن يديم على مملكتنا الغالية أرض الحرمين الشريفين وقبلة المسلمين نعمة الأمن والأمان في ظل قيادة حكومتنا الرشيدة.
ودعا الله تعالى أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وولي عهده وأن يمتعهما بالصحة والعافية وأن يجعل ما يقدّمانه من أعمال جليلة لصالح البلاد والعباد في بلادنا المباركة، وفي أنحاء العالم الإسلامي في ميزان أعمالهما وأن يبارك في عمريهما وعملهما، وأن يمدّهما بالعون والتوفيق.
30 يوليو 2020 - 9 ذو الحجة 1441
07:34 PM
دعا الله تعالى أن يجعل ما يقدمه الملك وولي العهد في ميزان أعمالهما
رفع عبدالله بن صالح العثيم رئيس مجلس إدارة شركة عبدالله العثيم القابضة، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وكل أفراد الأسرة المالكة الكريمة، والشعب السعودي بمناسبة عيد الأضحى المبارك.
وسأل "العثيم" المولى عز وجل أن يجعله عيد فرحة وسرور لكل المسلمين، وأن يعيده على الشعب السعودي والأمتين العربية والإسلامية وكل شعوب العالم بالخير والمسرات والسلام وأن يديم على مملكتنا الغالية أرض الحرمين الشريفين وقبلة المسلمين نعمة الأمن والأمان في ظل قيادة حكومتنا الرشيدة.
ودعا الله تعالى أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وولي عهده وأن يمتعهما بالصحة والعافية وأن يجعل ما يقدّمانه من أعمال جليلة لصالح البلاد والعباد في بلادنا المباركة، وفي أنحاء العالم الإسلامي في ميزان أعمالهما وأن يبارك في عمريهما وعملهما، وأن يمدّهما بالعون والتوفيق.
، "العثيم" يهنئ القيادة والأسرة المالكة والشعب السعودي بعيد الأضحى ،
المصدر : الخليج 365
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