شكرا لمتابعة خبر عن النيابة العامة : المملكة تسخر إمكانياتها لمكافحة الاتجار بالأشخاص والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

أوضحت «النيابة العامة»، أنالوقوف مع ضحايا الاتجار بالأشخاص يسهم في حمايتهم»، مناشدة الجميع بالوقوف يدًا بيد لمنع هذه الجريمة.

وقالت النيابة العامة: «إنَّ المملكة في سبيل (مكافحة هذه الجريمة) تسخر كل إمكانياتها البشرية والمادية لتحقيق هذا الهدف السامي والنبيل، ومن الإجراءات التي قامت بها في هذا الشأن: سن التشريعات والقوانين التي تنظم حقوق وواجبات الوافدين والعمال، وسن القوانين الجزائية التي تكفل حماية أي شخص من الوقوع ضحية لجريمة الاتجار في الأشخاص».

وأضافت: طبقًا لنظام مكافحة هذه الجريمة، فإنَّ النيابة العامة تتولى حماية الضحايا وتوفر الأمان لهم لضمان سلامتهم وتمكينهم من حقوقهم النظامية التي كفلها لهم النظام، كما تتولى التحقيق والادعاء في هذه الجرائم وتقديم مرتكبيها للمساءلة الجزائية، والمطالبة بمعاقبة من يقوم بالشروع في الجرائم المنصوص عليها في المواد الثانية والرابعة من هذ النظام كالجرائم التامة.