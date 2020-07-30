شكرا لمتابعة خبر عن متحدث الصحة: لا إصابات بكورونا بين الحجاج وسنواكبهم حتى انتهاء المناسك والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى): أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، على عدم وجود إصابات بفيروس أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، على عدم وجود إصابات بفيروس كورونا أو أمراض أخرى في صفوف الحجاج. وأشار متحدث الصحة في الإفادة اليومية عن الحج، إلى أن الخدمات الصحية والمشافي الميدانية على أكمل جهوزيتها، مشددًا على أن الفرق الطبية ستواكب الحجاج إلى انتهاء أداء المناسك.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر متحدث الصحة: لا إصابات بكورونا بين الحجاج وسنواكبهم حتى انتهاء المناسك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.