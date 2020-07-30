شاهد.. شؤون المسجد النبوي توزع عبوات ماء زمزم وتمر على الصائمين

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الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى): ‏ㅤأظهر مقطع فيديو وكالة شؤون ‎المسجد النبوي توزع عبوات ماء ‎زمزم وتمر العجوة على الصائمين. وسط أجواء إيمانية في يوم ‎عرفة. ‏ㅤأظهر مقطع فيديو وكالة شؤون ‎المسجد النبوي توزع عبوات ماء ‎زمزم وتمر العجوة على الصائمين. وسط أجواء إيمانية في يوم ‎عرفة. .وكان وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن، قد أعلن عن نجاح خطة تصعيد حجاج بيت الله الحرام، إلى مشعر "عرفات" ، وفق البروتوكولات الوقائية المعتمدة من وزارة الصحة.

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