بالفيديو.. هطول أمطار غزيرة على الطائف

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الرياض - علي القحطاني - الطائف (صدى): تشهد محافظة الطائف هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة، على أجزاء متفرقة منها. تشهد محافظة الطائف هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة، على أجزاء متفرقة منها. وطالب المركز الوطني للعمليات الأمنية (911)، بأخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري السيول وبطون الأودية.

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