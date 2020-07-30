شكرا لمتابعة خبر عن بالصور .. رياح شديدة تقتلع لوحات ومظلات مواقف سيارات بالمدينة المنورة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - المدينة المنورة (صدى): أظهرت عدة صور ما نتج عن الأمطار والرياح الشديدة التى شهدتها المدينة المنورة عصر اليوم. أظهرت عدة صور ما نتج عن الأمطار والرياح الشديدة التى شهدتها المدينة المنورة عصر اليوم. وأدت شدة الرياح إلى اقتلاع لوحات ومظلات مواقف سيارات في مناطق متفرقة بالمدينة المنورة. الجدير بالذكر أن الهيئة العامة للارصاد وحماية البيئة نبهت باستمرار هطول الأمطار على المدينة المنورة حتى الساعة التاسعة مساءً. Advertisements

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالصور .. رياح شديدة تقتلع لوحات ومظلات مواقف سيارات بالمدينة المنورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.