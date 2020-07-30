شكرا لمتابعة خبر عن استمرار الانخفاض في إصابات كورونا بالطائف والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الطائف (صدى):كشفت وزارة الصحة، اليوم الخميس، عن تسجيل 51 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الطائف، خلال الـ24 ساعة الماضية.
ويأتي ذلك استمرارًا لانخفاض الإصابات في الطائف، إذ وصل العدد الإجمالي للإصابات 9874 إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات 84 حالة بعد تسجيل 3 حالات اليوم.
كما تم تسجيل 182 حالة تعافي جديدة في الطائف ليصل الإجمالي 8069.
وأعلنت وزارة الصحة، عن تسجيل 1629 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي عدد الإصابات 274,219 حالة منذ بدء الجائحة.
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