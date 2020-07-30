شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. أحد أعيان حائل يستذكر رحلة الحجاج إلى العاصمة المقدسة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حائل (صدى):

روى أحد أعيان منطقة حائل كيف كانت رحلة الحجاج من حائل إلى العاصمة المقدسة.

وذكر، في حديث بقناة الإخبارية، أن الرحلة كانت تستغرق 15 يوما على الإبل، وفي أوقات الشتاء كانت تتوقف الرحلة لعدة أيام في حال سقوط الأمطار.

وأضاف أن الحجاج كانوا يقفون في المدينة المنورة لسقاية الإبل، وقضاء مهام أخرى متعلقة بالحج، ثم يستكملون بعد ذلك رحلتهم لمكة المكرمة، مضيفا أن الرحلة أصبح في الوقت الراهن لا تستغرق أكثر من 45 دقيقة.