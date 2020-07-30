شكرا لمتابعة خبر عن الصحة تنشر أوقات عمل عيادات تطمن خلال إجازة عيد الأضحى والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى): أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، أوقات عمل عيادات تطمن في مناطق ومحافظات المملكة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك. أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، أوقات عمل عيادات تطمن في مناطق ومحافظات المملكة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك. ونشرت الوزارة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي " تويتر " دليل أوقات عمل عيادات تطمن خلال العيد. للإطلاع عليه اضغط هنا .

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