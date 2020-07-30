شكرا لمتابعة خبر عن صورة فضائية للحرم المكي عبر الأقمار الصناعية صباح يوم عرفة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى): التقطت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، اليوم الخميس، صورة للحرم المكي عبر الأقمار الصناعية التابعة لها. التقطت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، اليوم الخميس، صورة للحرم المكي عبر الأقمار الصناعية التابعة لها. وأظهر الصورة الفضائية الحرم المكي في الساعات الأولى من صباح يوم عرفة؛ حيث بدت الأجواء هادئة. وكانت المملكة سمحت بإقامة موسم الحج للمقيمين والمواطنين على أراضيها؛ حرصًا منها على صحة الجميع في ظل أزمة كورونا.

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