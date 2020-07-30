شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. أمطار مصحوبة بحبات البرد على المدينة المنورة والنقل يدعو للحذر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - المدينة المنورة (صدى):

شهدت المدينة المنورة اليوم، الخميس، هطول أمطار غزيرة مصحوبة بحبات برد على بعض الأماكن التابعة لها.

ومن جهته، دعا فرع وزارة النقل بمنطقة المدينة المنورة مستخدمي طريق الملك عبدالله إلى أخذ الحيطة والحذر وتهدئة السرعة نظراً لوجود أمطار .