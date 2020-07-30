بالفيديو.. حجاج بيت الله يتجهون للوقوف على جبل الرحمة بعرفات

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الرياض - علي القحطاني - عرفات (صدى):أظهر مقطع فيديو، عدد من حجاج بيت الله الحرام وهم يتجهون للوقوف على جبل الرحمة في عرفات، مساء اليوم الخميس.
وأعلن وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن، نجاح خطة تصعيد حجاج بيت الله الحرام، إلى مشعر "عرفات" ، وفق البروتوكولات الوقائية المعتمدة من وزارة الصحة.
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