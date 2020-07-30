الرياض تتصدر إصابات كورونا مسجلة 144 حالة من أصل 1629

تصدرت مدينة الرياض أعداد الإصابة بكورونا مسجلة 144 حالة، من أصل 1629 حالة، خلال الـ24 ساعة الماضية. وفقًا لوزارة الصحة.

وبحسب بيانات الوزارة تمَّ تسجيل 137 حالة في الهفوف، و71 في المذنب، و66 في الدمام، و63 في نجران، و60 في المدينة المنورة، و53 في المبرز، و52 في خميس مشيط، و51 في الطائف.

و49 في الرس، و47 في مكة المكرمة، و45 في بريدة، و43 في ينبع، و34 في كل من: تبوك وجدة، و32 في أبها، و31 في الظهران، و28 في كل من: جازان وأبو عريش.

و24 في كل من: عنيزة ووادي الدواسر، و23 في كل من: الخبر والبدائع، و22 في خليص، و20 في كل من: تثليث وبلجرشي، و18 في حائل، و17 في حفر الباطن.

و15 في سراة عبيدة، و14 في كل من: الحرجة ومليجة وصبيا، و13 في كل من: عفيف والليث والنعيرية، و12 في كل من: الأسياح وعرعر، و 11 في كل من: بيشة والجبيل وشرورة وصامطة.

و10 في كل من: بقيق والمجاردة وظهران الجنوب والنماص، و9 في العيونن و8 في كل من النبهانية وسبت العلاية والحائط والبشائر، و7 في كل من: تبالة وراس تنورة.

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و6 في كل من القطيف وضرية وصفوى والقنفذة وأملج، و5 في كل من: رفائع الجمش وتنومة وأحد رفيدة وبقعاء، و4 في كل من عيون الجواء وخيبر وضبا وفيفا، و3 في كل من الباحة والمجمعة والعقيق والعلا والخفجي والحجرة والخرج وأضم وساجر.

وتم تسجيل حالتي إصابة في كل من: بطحاء والقوارة والرويضة ورابغ والقريات والقوز ورياض الخبراء والحناكية ورفحا والبكيرية ورجال المع والفرشة.

وتسجيل حالة إصابة واحدة في كل من الشعبة والطوال وخباش وبارق وثار والعيدابي وسكاكا ونمرة والمندق ورنية والخرمة والكامل والبدع وقصيباء والمويه وقلوة وتيماء وشقراء والمظيلف والقرى ووادي الفرع والريث ووثيلان وبللسمر.

وكشفت وزارة الصحة، اليوم الخميس، عن تسجيل 1629 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 274219، في حين بلغ إجمالي حالات التعافي 231198، ووصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 2842 حالة، فيما تمَّ تسجيل 26 حالة وفاة، و2629 حالة تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

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