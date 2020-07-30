«الشؤون الإسلامية» تُجهز أكثر من 17 ألف مسجد إضافي لأداء صلاة عيد الأضحى

أكملت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد تجهيز 17129 جامعًا ومسجدًا إضافيًا لإقامة صلاة عيد الأضحى المبارك في مختلف مناطق المملكة، محددة مواعيد إقامة الصلاة في كل منطقة، مع التشديد على تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس «كورونا المستجد».

وأوضحت الوزارة، أنَّ عدد الجوامع والمساجد بمنطقة الرياض بلغ (3607) ، وفي مكة المكرمة (2597)، وفي المدينة المنورة (1231)، وفي المنطقة الشرقية (1387)، وفي عسير (2361)، والقصيم (1156)، وحائل (828)، والباحة (581)، وفي نجران (250)، وجازان (2015)، وتبوك (456)، والجوف (338)، وبالحدود الشمالية (322).

وأكدت الوزارة، أنه تمَّ تحديد موعد إقامة الصلاة في كل من مدينة الرياض عند الساعة (5:36)، وفي العاصمة المقدسة (6:08)، وفي المدينة المنورة (6:04)، وفي مدينة الدمام (5:19)، وفي أبها (6:02)، وفي بريدة (5:44)، وفي حائل (5:51)، وفي الباحة (6:05)، وفي نجران (5:57)، وفي جازان (6:05)، وتبوك (6:10)، وفي سكاكا (5:57)، وفي عرعر (5:45) دقيقة.

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وأكدت الوزارة، على منسوبي المساجد كافة بتهيئتها وفتحها قبل الصلاة بساعة، وإغلاقها بعد صلاة العيد، والتقيد بالإجراءات الاحترازية والوقائية والتباعد الاجتماعي وفق بروتوكول «العودة إلى المساجد»، بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص.

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