بالصور.. مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع مساعدات لمتضرري السيول باليمن

بمديرية صرواح في محافظة مأرب

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، بالتعاون مع «ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية»، مواد إيوائية للمتضررين من السيول في وادي ذنة بمديرية صرواح بمحافظة مأرب. واستفاد من هذه المساعدات 50 أسرة نازحة، وتضمنت المواد الإيوائية 50 خيمة و250 بطانية و100 بساط. Advertisements ويأتي ذلك في إطار المشروعات الإنسانية الإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز لأبناء الشعب اليمني الشقيق. اقرأ أيضًا: بالصور.. «إغاثي الملك سلمان» يواصل دعمه لتقديم الخدمات العلاجية بمحافظة حجة اليمنية

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