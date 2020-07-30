«الغذاء والدواء» تنصح بوضع لحوم الأضاحي في هذا المكان بداخل الثلاجة

شددت الهيئة العامة للغذاء والدواء على أهمية وضع اللحوم في أوانٍ مغلقة بإحكام أسفل الثلاجة لمنع تساقط السوائل منها على الأطعمة المبردة الأخرى، سواء المطهية أو الطازجة.

جاء ذلك ضمن الحملة التوعوية التي أطلقتها الهيئة العامة للغذاء والدواء تحت عنوان «التعامل السليم مع لحوم الأضاحي».

ولفتت الهيئة إلى أنَّ اللحوم تعد بيئة مناسبة لنمو الكائنات الحية الدقيقة كالبكتيريا، ولكي يتم حفظها من الفساد وانخفاض قيمتها الغذائية أثناء التبريد أو التجميد، يجب عدم تركها خارج الثلاجة أو «الفريزر» أكثر من ساعتين تجنبًا لتكاثر الميكروبات الموجودة في اللحم عند ارتفاع درجة الحرارة.

وقالت الهيئة: في حال الرغبة بتخزين لحوم الأضحية مجمدة، فإنَّه يُنصح بتبريدها في الثلاجة لمدة لا تقل عن 6 ساعات قبل نقلها إلى «الفريزر»، للمحافظة على جودة اللحم وطراوته، كما يجب تغليفها بشكل محكم في أكياس نظيفة، وتفريغها من الهواء قدر الإمكان ونقلها إلى «الفريزر».

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ونصحت الهيئة بتقطيع اللحوم إلى قطع صغيرة وتقسيمها في أكياس عدة حسب الحاجة قبل حفظها في «الفريزر»، لتجنب عملية إخراج كل الكمية وإذابة الثلج عنها ومن ثم إعادة تجميدها، لأنَّ ذلك يعطي فرصة لنمو الميكروبات.

وأكدت الهيئة أنه «يجب حفظ اللحوم في الثلاجة عند درجة حرارة لا تزيد عن 5 درجات مئوية، وفي الفريزر عند درجة حرارة لا تزيد عن -18 درجة مئوية».

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