«هيئة الأمر بالمعروف» بالطائف تنفذ حملة «أشهر معلومات» في الأماكن العامة

عبر منصات المحتوى التوعوي..
نفذت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة الطائف حملة «أشهر معلومات» عبر المنصات التوعوية المتاحة في الأماكن العامة والطرق والأسواق ومطار الطائف الدولي.
وتستهدف الحملة الاستفادة من منصة المحتوى التوعوي والوقائي بالرئاسة العامة، ونشرها في وسائل الإعلام المختلفة، بالتعاون مع عددٍ من الجهات الحكومية والأهلية، للتذكير بفضائل أيام عشر ذي الحجة، وأيام التشريق وكذلك المصالح المترتبة على إقامة شعيرة الحج بأعداد محدودة والتقيد بالإجراءات الوقائية.
وتأتي تلك الجهود بمتابعة مستمرة من مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة مكة المكرمة الشيخ فؤاد بن سعود العمري في ظل توجيهات ودعم الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.
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