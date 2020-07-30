وزير الحج والعمرة يعلن نجاح تصعيد ضيوف الرحمن إلى مشعر عرفات وفق الإجراءات الوقائية

أعلن وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن، اليوم الخميس، عن نجاح خطة تصعيد حجاج بيت الله الحرام، إلى مشعر عرفات، وفق البروتوكولات الوقائية المعتمدة من وزارة الصحة.

وأشار الوزير بنتن، في لقاء مع قناة «الإخبارية»، إلى أن الحجيج وصلوا إلى مسجد نمرة في الوقت المحدد، لأداء صلاتي الظهر والعصر وحضور خطبة عرفة ، مؤكدًا أنه «تم إعداد مخيمات لضيوف الرحمن في مشعر عرفات منذ وقت مبكر، وتم تجهيزها بجميع الخدمات، التي تساعدهم على تأدية نسكهم بسهولة وطمأنينة، ووفق الإجراءات الصحية والتباعد المكاني».

وأوضح الوزير بنتن، أنَّ «حجاج بيت الله الحرام سيمكنون من الوقوف على جبل الرحمة، ومع غروب شمس هذا العام ستتم النفرة إلى مشعر مزدلفة على أفواج متفرقة، وذلك بحسب البروتوكولات الصحية، مشيدًا بالجهود التي قدمتها منظومة الجهات الحكومية المدنية والأمنية ذات العلاقة، وفق أعلى المعايير والاشتراطات الصحية لجميع تفاصيل رحلة الحاج» في المشاعر المقدسة.

وعزا الوزير، النجاح المحقق إلى فضل الله ثم إلى الرعاية والاهتمام الذي يوليه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد، لضيوف الرحمن.

وجدد الوزير، التأكيد على أن «المحددات الصحية هي المحدد الرئيسي في عملية اختيار حجاج الموسم الحالي، حيث حُدد 70% للمقيمين داخل المملكة و%30 للمواطنين السعوديين، واقتصر على الممارسين الصحيين ورجال الأمن المتعافين من فيروس «كورونا المستجد»؛ وذلك تقديرًا لجهودهم في خدمة المجتمع.

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وقال الوزير: إنَّ عملية الاختيار تمت بشفافية تامة، مع مراعاة دقيقة للعوامل الصحية، وأهمها حصول الحاج على شهادة «PCR » صحية معتمدة تثبت خلوه من المرض .

وعن البروتوكولات الصحية والتوعوية التي قدمت لحجاج بيت الله الحرام، لفت إلى أن الوزارة استخدمت الرسائل النصية لضمان معرفة الحجاج لجميع البروتوكولات الصحية، إضافة إلى خضوع الحجيج إلى العزل المنزلي فور ترشيحهم من قبل وزارة الحج والعمرة لمدة 7 أيام، ثم العزل الصحي المؤسسي بمقر إقامة الحجاج في مكة المكرمة لمدة 3 أيام.

وأكد الوزير، أنه عند انتهاء الموسم سيخضع ضيوف الرحمن للحجر المنزلي للتأكد من صحتهم وسلامتهم .

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