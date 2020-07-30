محافظة جدة تعتمد 7 مواقع لبيع الأنعام وتجهيز 4 مسالخ للذبح

استنفرت مسالخ ونقاط الذبح المعتمدة بمحافظة جدة، طاقاتها استعدادًا لعيد الأضحى المبارك، باستقبال المواطنين والمقيمين وسط إجراءات احترازية آمنة للوقاية من فيروس «كورونا المستجد».

‏ وأوضح وكيل أمين محافظة جدة للبلديات المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني، أن «الأمانة وفي إطار استعداداتها لعيد الأضحى المبارك اعتمدت 7 مواقع لبيع الأنعام وتجهيز ٤ مسالخ رسمية، والسماح للمطابخ المصرح لها بالذبح وفق الاشتراطات الصحية والبلدية الاحترازية».

وأكَّد الزهراني، أنَّ أمانة المحافظة عزّزت جهودها الميدانية في نطاق ١٩ بلدية فرعية، للتأكُّد من التزام أسواق النفع العام بالبروتوكولات الخاصة بمزاولة هذه الأنشطة؛ حفاظًا على صحة المواطنين والمقيمين من تفشي فيروس «كورونا المستجد».

وأشار الزهراني إلى أنَّ الأمانة تعمل عبر الخطة المعدة لهذه المناسبة بتكثيف الجهود لخدمة المواطنين والمقيمين، وذلك من خلال الرقابة الصحية على مسالخ ونقاط ذبح الأضاحي وأماكن بيع المواشي، وتكثيف أعمال النظافة العامة، ودعم هذه المرافق بفرق النظافة والمراقبين، وزيادة الآليات والحاويات في أماكن الذبح.

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وأكَّد الزهراني، على اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لاستقبال الأضاحي، ووضع أرقام تسلسلية عليها؛ لتذبح بالتسلسل الرقمي في أول أيام العيد، منوهًا بالتزام المواطنين والمقيمين بالتعاون وعدم الشراء من الباعة الجائلين في غير المواقع المعتمدة ضمانًا للصحة العامة.

وشدد الزهراني، على تطبيق الأنظمة والتعليمات ضد ممارسي نشاط بيع الأنعام بطرق عشوائية، وذلك بالتنسيق مع الجهات الأمنية.

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