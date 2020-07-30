الصحة العالمية تطالب 3 فئات بتجنب حضور صلاة عيد الأضحى

طالبت منظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، 3 فئات بتجنب حضور صلاة عيد الأضحى أو التواجد في أي تجمعات، حتى لا تكون عُرضة للإصابة بفيروس «كورونا المستجد».

وفي بيان عبر حسابه الرسمي على «تويتر»، قال المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية « WHO EMRO»: تجنب حضور صلاة عيد الأضحى، والتجمعات إذا كنت «تشعر بتوعُّك، أو ظهرت عليك أعراض مشابهة لمرض كوفيد 19، أو إذا كنت مصابًا بأي أمراض مثل السكري أو أمراض القلب أو الأمراض الرئوية المزمنة، أو مرض كلوي مزمن أو السرطان، أو إذا «كان عمرك يزيد عن 60 عامًا».

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