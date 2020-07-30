تحسبًا للإصابة بفيروس كورونا
طالبت منظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، 3 فئات بتجنب حضور صلاة عيد الأضحى أو التواجد في أي تجمعات، حتى لا تكون عُرضة للإصابة بفيروس «كورونا المستجد».
وفي بيان عبر حسابه الرسمي على «تويتر»، قال المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية « WHO EMRO»: تجنب حضور صلاة عيد الأضحى، والتجمعات إذا كنت «تشعر بتوعُّك، أو ظهرت عليك أعراض مشابهة لمرض كوفيد 19، أو إذا كنت مصابًا بأي أمراض مثل السكري أو أمراض القلب أو الأمراض الرئوية المزمنة، أو مرض كلوي مزمن أو السرطان، أو إذا «كان عمرك يزيد عن 60 عامًا».
اقرأ أيضًا:
رسميًّا.. الإعلان عن آخر حصيلة لوفيات وإصابات والتعافي من كورونا بالمملكة
كانت هذه تفاصيل خبر الصحة العالمية تطالب 3 فئات بتجنب حضور صلاة عيد الأضحى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.